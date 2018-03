Hun labrador was al weken vermist, tot onbekende losgeld begon te vragen. Nu is viervoeter Lou dood teruggevonden Karen Van Eyken

05 maart 2018

15u53

Bron: Boston News, Kare 11 24 Een koppel uit de Amerikaanse staat Minnesota is ten einde raad nadat hun hond dood werd teruggevonden op een eiland nabij de stad Buffalo. Hun labrador was al maanden vermist en nu blijkbaar in koelen bloede afgemaakt. Jason Davis en zijn vrouw Shanna zitten nog met vele vragen, zeker nadat een onbekende weken eerder losgeld was beginnen eisen.

"We hebben onze hond sinds 21 december niet meer gezien", legt Jason uit. "We dachten dat het niet meer erger kon worden maar de nachtmerrie werd steeds angstaanjagender."

Jason en Shanna hebben gedaan wat iedere baasje zou doen na de vermissing van hun geliefde viervoeter. Het echtpaar verwittigde in allerijl de autoriteiten en vroeg aan iedereen die het maar horen wilde om uit te kijken naar Lou. "We deden alles wat we konden," zegt David.

Ongeveer tien dagen later werden hun oproep beantwoord. Een man die zichzelf Kevin liet noemen, verkondigde dat hij hun hond had gevonden. Eerst toonde hij zich nog inschikkelijk maar dan veranderde hij plots van strategie. Hij zei dat hij Lou wilde houden omdat zijn gezin gehecht was geraakt aan de loebas. "Het ging van hoe kan ik de hond tot bij jou krijgen naar hoeveel is hij voor jou waard?", verklaart Jason.

Het echtpaar besloot om het losgeld van 1.200 dollar (omgerekend 1.000 euro) te betalen. Op dat moment zat het onderzoek van de politie muurvast en zag het koppel geen andere uitweg meer.

'Kevin' droeg hen op om naar de stad Saint Paul te rijden en daar geld in een specifieke wagen achter te laten. Maar het koppel heeft hun labrador nooit teruggezien. Vier weken later werden de stoffelijke resten van Lou aangetroffen op een eiland in de buurt van Pelican Lake in Buffalo. "Nadat ik de sneeuw had weggevaagd, zag ik dat het Lou was", vertelt Davis. "Hij was twee keer beschoten."

A Delano couple is looking for answers after finding their dog shot dead on an island near Buffalo, Minn. https://t.co/9dA3qBuAXE @GordonSeverson pic.twitter.com/LPJqMK9WH2 KARE 11(@ kare11) link

Ze weten niet zeker of de man die het losgeld eiste dezelfde persoon is als diegene die hun hond heeft doodgeschoten, maar ze hopen erachter te komen.

Het echtpaar heeft sindsdien een onafhankelijke detective ingehuurd om de man in kwestie op te sporen. Ze vragen ook de hulp van het publiek om de moordenaar van hun hond te vinden.

"We denken dat iemand iets weet en we hopen dat iemand naar voor zal komen," zegt Shanna. Iedereen die informatie heeft, wordt gevraagd om het politiekantoor op de hoogte te brengen.