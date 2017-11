Hun huwelijksdag verliep perfect tot ze moesten dansen. Opeens kreeg Victoria geen lucht meer Koen Van De Sype

20u29

Bron: USA Today 0 Facebook Ze hadden enorm naar hun huwelijk uitgekeken en toen het eindelijk zo ver was, genoten Dominic (25) en Victoria (26) Tumolo uit het Amerikaanse New Jersey met volle teugen. Het feest verliep vlekkeloos, tot ze op de dansvloer stonden. Opeens kreeg de bruid geen adem meer.

“Ik voelde me niet goed worden”, vertelt de bruid. “Het was alsof mijn keel werd dichtgeknepen en ik kreeg last van mijn ademhaling. Het angstzweet brak me uit. Het was me al twee keer eerder gebeurd en ik besefte dat ik een allergische reactie had op iets. Mijn vader diende me met mijn EpiPen meteen een inspuiting toe om de symptomen te doen afnemen.”

Jurk

“Ik deed meteen mijn jurk uit zodat ze die in het ziekenhuis niet kapot zouden knippen”, gaat ze verder. “Dominic en mijn moeder hielpen mij daarbij. In het ziekenhuis kwam ik te weten dat ik allergisch had gereageerd op de melk en de noten in het menu. De symptomen komen snel aan de oppervlakte als je een fysieke inspanning levert en dat deed ik op de dansvloer.” (lees hieronder verder)

Facebook

Facebook

Victoria werd behandeld en mocht later weer naar huis. Maar daardoor misten ze de rest van het feest. “We hadden onze taart niet eens kunnen aansnijden. En het was ook niet hoe ik me mijn huwelijksnacht had voorgesteld”, aldus Dominic. Ze konden gelukkig wel nog op huwelijksreis naar Aruba.

Cateraar

De trouwpartij vond plaats in september en omdat de cateraar en de artiesten het zo sneu vonden voor het koppel, besloten ze hen gratis een nieuw feest te geven. “Ik vond het vreselijk dat ze allergisch had gereageerd”, aldus cateraar Jim Auletto. “Dit is me nooit eerder overkomen.”

Afgelopen weekend was het zo ver. 150 van de 250 oorspronkelijke gasten waren er opnieuw bij. Ook de fotografen van Twisted Oaks Studio wilden gratis terugkomen. En Dominic en Victoria konden deze keer eindelijk ook de bruidstaart aansnijden.

Instagram

Instagram