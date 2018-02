Hun choreografieën zijn verbluffend, maar niemand wil in hun schoenen staan. Dit is het trieste lot van het 'leger van schoonheden' van Noord-Korea Karen Van Eyken

09 februari 2018

12u27

Bron: AFP, The Guardian 193 Het 'leger van schoonheden' is het vleesgeworden propaganda-instrument van Noord-Korea. 230 Noord-Koreaanse vrouwen moeten op de Olympische Winterspelen in buurland Zuid-Korea de dictatuur van Kim Jong-un een knap gezicht geven. Er is weinig bekend over het leven van de jonge vrouwen, vooral omdat het regime hen strikt controleert. Maar hun lot is niet van die aard om er jaloers op te zijn.

Ze worden gekozen omwille van hun uiterlijk en loyaliteit aan de Kim-dynastie. Hun routines worden even strak gechoreografeerd als elke militaire parade in Pyongyang.

Hun foutloze choreografieën zijn indrukwekkend en zorgen voor de broodnodige afleiding van alle nucleaire spanningen. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat Kim Jong-un zijn 'showgirls' heeft afgevaardigd naar Zuid-Korea. Een echte medaille zullen ze niet winnen, maar hun optreden gaat zeker over de tongen gaan. En dat is net wat het regime wil.

De elite van de cheerleaders wordt nauwlettend samengesteld. "Sommigen zijn gerekruteerd uit muziekgroepen omdat ze een instrument kunnen bespelen, maar de meeste zijn studenten van de Kim-Il-Sung-universiteit", zegt An Chan-il, een deserteur uit Noord-Korea die het 'World Institute for North Korea Studies' leidt. "Ze moeten meer dan 1.63 meter groot zijn en van goede huize zijn", verklapt hij aan persbureau AFP. En een mooi snoetje is ook een vereiste.

Hun achtergrond wordt helemaal onder de loep genomen. Het regime wil immers koste wat kost voorkomen dat de jonge vrouwen naar het buitenland vluchten en uit de biecht klappen over de wreedaardige dictatuur.

Naast het geven van shows bestaat hun rol erin om de bestaande perceptie over Noord-Korea als een arm land met ondervoede inwoners te veranderen. "Ze zijn niet alleen jong, groot en mooi, ze trainen ook heel hard zodat ze geen stapje verkeerd zetten," onthult Jiro Ishimaru, een Japanse journalist met een informantennetwerk in Noord-Korea, aan de Britse krant Guardian. "Ze willen mensen imponeren, en dan Zuid-Koreanen in het bijzonder."

"Ze krijgen niet de vrijheid om dingen te doen die wij als vanzelfsprekend beschouwen, zoals wandelen,"meent Ishimaru. "Ze zullen samen hun accommodatie verlaten en aan het einde van elke dag weer samen terugkeren. Er zal zeker geen 'vermenging' met andere (buitenlandse) atleten of sportfans zijn."

Het 'leger van schoonheden' moet Zuid-Korea beschouwen als een "vijandelijk land". Ter plaatse moeten ze er alles aan doen om de de illusie van Noord-Koreaanse perfectie in stand te houden. Een misstap kan dramatische gevolgen hebben voor de cheerleaders.

In 2006 raakte bekend dat 21 leden van het 'leger van schoonheden' werden opgesloten in een werkkamp. Tijdens een verblijf in 2005 in Zuid-Korea hadden ze het aangedurfd om te spreken over hun leven in het noorden.

Voor een ander lid van de toenmalige delegatie van Noord-Koreaanse schoonheden had het regime een ander lot in petto. Ri Sol-ju is nu de vrouw van dictator Kim Jong-un.