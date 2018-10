Humvee gedropt door Amerikaanse luchtmacht belandt per ongeluk in achtertuin: “Ik wist niet wat er gebeurde en panikeerde” KVE

25 oktober 2018

12u35

Bron: Sky News 0 Een oefening van de Amerikaanse luchtmacht waarbij een vrachtvliegtuig een Humvee moest droppen, verliep niet zoals gepland. Het militaire voertuig belandde mijlenver van het beoogde doel: in een achtertuin van een nietsvermoedende Amerikaan in de staat North Carolina.

Het militaire voertuig dat maar liefst drie ton weegt, kwam in een woonbuurt terecht in Johnsonsville. Het landde in een achtertuin tussen twee huizen. Als bij wonder raakte niemand gewond, meldt Sky News.

Een ooggetuige, Orie Blue, vertelde: “Ik was in de buurt aan het wandelen toen ik plots een parachute zag en een enorme klap hoorde. Ik rende weg en keek niet meer om.”

Een andere getuige verklaarde: “Na de knal draaide ik me om en zag een groot gevaarte dat op mijn huis leek af te stevenen. Ik panikeerde want ik dacht dat ik er zelf zou onder belanden. Ik wist niet wat het was.”

“Het is de plek waar onze kinderen spelen”, vertelde Shatwana Ross. “Gelukkig zaten ze op school toen dit incident gebeurde.”

Het was nochtans de bedoeling dat de Humvee zou terechtkomen op de militaire basis van ‘Fort Bragg’, maar in plaats daarvan belandde het voertuig 11 km verderop. Volgens de militaire leiding werd de Humvee te vroeg gedropt met alle gevolgen van dien.

Er wordt een onderzoek ingesteld. “We gaan na hoe dit kon gebeuren”, zei Michael Novogradac, woordvoerder van het Amerikaans leger.

Grondpersoneel van het leger werd naar Johnsonsville gestuurd om de Humvee te recupereren.