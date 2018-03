Humanitair hulpkonvooi op weg naar Afrin LB

01 maart 2018

11u50

Bron: Reuters 0 Een hulpkonvooi is op weg naar Afrin in Syrië om er humanitaire hulpgoederen af te leveren aan 50.000 thuislozen Dat verklaart Iolanda Jaquemet, woordvoerster van het Rode Kruis.

Volgens Jaquemet is het de eerste keer dit jaar dat het Rode Kruis en de Syrische afdeling van de Rode Halve Maan van alle strijdende partijen de toestemming krijgen om een hulpkonvooi naar het gebied te sturen. In het gebied lanceerde Turkije in januari een offensief tegen de Koerdische YPG-strijders, die door de Turkse overheid als terroristen worden beschouwd.