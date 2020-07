Human Rights Watch: “Tientallen ontvoeringen bij Virungapark in Congo” KVE

30 juli 2020

12u31

Bron: Belga 0 In de omgeving van het Nationaal Park Virunga in Congo zijn volgens mensenrechtenactivisten in drie jaar tijd minstens 170 mensen ontvoerd. De slachtoffers, onder wie veel vrouwen, werden geslagen, gefolterd, verkracht en afgeperst, zei Human Rights Watch.

De organisatie stelt criminele bendes verantwoordelijk voor het geweld. "De Congolese regering moet een einde maken aan de terreur van deze bendes." Bovendien ligt een steunpunt van de vredesmissie van de Verenigde Naties in de omgeving van de velden waar de mensen ontvoerd worden. De VN-missie moet in de omgeving patrouilleren en de burgers beschermen, eist HRW.

De slachtoffers vertellen naar verluidt dat ze op hun akkers ontvoerd werden en naar het Virungapark gebracht werden. Daar werden ze gefolterd en verkracht, en vaak met de dood bedreigd. De meeste van hen werden vrijgelaten nadat familieleden losgeld betaald hadden, tussen de 200 en 600 dollar (tussen 170 en 511 euro).



De ontvoeringen vonden volgens HRW tussen april 2017 en maart 2020 plaats. De organisatie sprak naar eigen zeggen met 37 mensen, vooral overlevenden maar ook activisten, regeringsvertegenwoordigers en VN-medewerkers.

Het nationaal park, dat op de werelderfgoedlijst van Unesco staat, ligt in het oosten van Congo, aan de grens met Oeganda en Rwanda. Het is bekend van de berggorilla's, die enkel in deze drie landen leven en ernstig bedreigd zijn.



