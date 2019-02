Human Rights Watch klaagt moorden door “koeienbeschermers” in India aan TT

Bron: Human Rights Watch, The Guardian 0 Human Rights Watch roept de Indiase overheid op om actief op te treden tegen gewapende groepen burgers die zichzelf als taak hebben gesteld de heilige koeien in het land te beschermen. De voorbije jaren doodden zulke burgerwachten verschillende leden van andere religies die de koeien niet als heilig beschouwen. Dat geweld moet stoppen, vindt de mensenrechtenorganisatie.

India is een overwegend hindoeïstisch land, waar bovendien de hindoenationalistische partij Bharatiya Janata Party (BJP) aan de macht is. Hindoes beschouwen koeien als heilige dieren: de runderen staan centraal in de godsdienst en worden over het hele land aanbeden. Veel hindoes zijn vegetarisch en eten zeker nooit rundsvlees.

Maar die op zich vreedzame zienswijze neemt de laatste jaren steeds minder geweldloze vormen aan. De BJP schuwt de opruiende taal tegen andere religieuze minderheden niet, lokale afdelingen roepen hun aanhangers regelmatig op in actie te komen tegen de consumptie van rundvlees en de handel in koeien. Op verschillende plaatsen ontstonden zo burgerwachten die als enige doel hebben het ‘beschermen’ en vrijlaten van de dieren.



Bij groepsgeweld tegen religieuze minderheden die het niet zo nauw nemen met de Hindoevoorschriften, vielen er op die manier tussen mei 2015 en december 2018 minstens 44 doden, zegt Human Rights Watch vandaag in een nieuw rapport. 36 onder hen waren moslims. BJP-politici rechtvaardigen het geweld meestal ook nog eens. Bovendien weigeren de politie en justitie vaak de geweldpartijen ernstig te onderzoeken. Zo werd de moord op een moslim door een woedende menigte in juni 2018 in het politierapport omschreven als “een motorongeluk”.

Klacht tegen slachtoffers

“In bijna alle gevallen vertraagde de politie het onderzoek, werden procedures genegeerd of speelden agenten zelfs een rol bij de moorden en het verdoezelen van de misdrijven”, schrijft het rapport. “In plaats van een onderzoek te starten en verdachten te zoeken, werden klachten neergelegd tegen slachtoffers en hun families onder aanvoering van de regels rond het verbod op het slachten van koeien.”

“Oproepen om koeien te beschermen waren een manier om stemmen van hindoes binnen te halen”, zegt Meenakshi Ganguly, directeur voor zuid-Azië, tegen The Guardian. “Maar ondertussen lijken ze een goedkeuring voor bendes om minderheden met geweld aan te vallen en zelfs te doden.”

Human Rights Watch roept de overheid op in actie te schieten en een signaal te geven dat lynchpartijen strafbaar zijn. Slachtoffers en getuigen moeten beschermd worden, aanvallers berecht. “Verschillende staten hebben al gespecialiseerde teams opgericht en roepen op het groepsgeweld aan te pakken. Maar de meeste richtlijnen zijn nog niet in de praktijk gebracht.” Human Rights Watch zegt de gruwelijkheden te zullen blijven aankaarten.