Human Rights Watch: "55 mensen omgekomen bij politieactie tegen sekte in Congo"

19 mei 2020

14u09

Bron: DPA 0 Bij politieacties tegen een sekte in Congo zijn vorige maand zeker 55 mensen om het leven gebracht. Dat zegt de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. De doden vielen bij operaties tegen de beweging Bundu dia Kongo (BDK) in de provincie Kongo Central, in het westen van het land, en in de hoofdstad Kinshasa.

Bundu dia Kongo is een politiek-religieuze beweging die het prekoloniale koninkrijk Congo nieuw leven in wil blazen. De politie was in april in actie gekomen tegen de beweging, nadat sekteleider Ne Muanda Nsemi had opgeroepen om alle mensen die tot een andere etnische groep dan Bakongo behoren te “verdrijven”.

De politieacties verliepen in strijd met het internationaal recht en hebben tot een “bloedbad” geleid. Lewis Mudge

Bloedbad

Lewis Mudge, de directeur van Human Rights Watch voor Centraal-Afrika, benadrukt dat de Congolese overheid daardoor wel moest reageren. “Maar de politieacties verliepen in strijd met het internationaal recht en hebben tot een “bloedbad” geleid”, zo luidt de kritiek.

De Congolese minister van Binnenlandse Zaken had eind april verklaard dat bij de politieacties acht doden en 35 gewonden waren gevallen. Er werden volgens die verklaring ook meer dan 200 mensen opgepakt, onder wie sekteleider Ne Muanda Nsemi. Human Rights Watch spreekt dus van een veel hoger dodental. De mensenrechtenorganisatie baseert zich daarvoor op gesprekken met met onder meer ooggetuigen, leden van de sekte, ziekenhuispersoneel en VN-medewerkers.

