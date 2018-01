Huma Abedin en seksverslaafde echtgenoot Anthony Weiner trekken scheidingsaanvraag in Koen Van De Sype

Bron: Page Six, Washington Post 0 ap Huma Abedin en echtgenoot Anthony Weiner. Voormalig topadviseur van Hillary Clinton Huma Abedin (41) en haar seksverslaafde echtgenoot Anthony Weiner (53) – die een celstraf uitzit voor sexting met een minderjarig meisje – gaan toch niet scheiden. Officieel klinkt het dat ze het hun zoon (6) niet willen aandoen, maar er zou meer achter zitten.

“Om een potentiële impact van de procedure op hun kind te vermijden, hebben beide partijen beslist om voor een schikking te gaan en alles privé te regelen”, klinkt het in een mededeling van zowel de advocaat van Abedin (Charles Miller) als die van Weiner (Margaret Donohoe).

Abedin – die afgelopen weekend nog gespot werd terwijl ze van de zon genoot op Hawaii – moest normaal gezien voor de rechtbank in Manhattan verschijnen in de scheidingszaak, maar in de plaats diende haar advocaat de papieren in waaruit bleek dat beide partijen afzien van de procedure. De rechter verklaarde de zaak daarop opgeschort. Juridische experts waarschuwen echter dat alleen een officiële procedure in een scheiding legaal bindend is. (lees hieronder verder)

Onder meer volgens prominent advocaat Michael Stutman – een specialist die niet bij de zaak betrokken is – kan het dat het koppel getrouwd wil blijven om elkaar te beschermen voor een ander potentieel onderzoek. President Trump spoorde het ministerie van Justitie vorige week immers aan om een onderzoek te starten naar Abedin, nadat bekend raakte dat ze mogelijks vertrouwelijke e-mails bewaarde op de laptop van Weiner. Als ze getrouwd blijven, kan hen niet gevraagd worden om vertrouwelijke communicatie tussen elkaar te onthullen en tegen elkaar te getuigen.

“De topadviseur van Crooked Hillary Clinton, Huma Abedin, wordt ervan beschuldigd dat ze standaard veiligheidsprotocols heeft genegeerd. Ze heeft geheime paswoorden aan vreemden gegeven. Herinner je de foto’s van die mariniers op die duikboot. Gevangenis! Moet Justitie niet eindelijk handelen?”, tweette Trump in zijn bekende stijl. (lees hieronder verder)

Het zou anderzijds ook niet de eerste keer zijn dat Abedin iedereen verbaast door achter haar overspelige man te blijven staan. Weiner zit momenteel een celstraf uit van 21 maanden omdat hij zich schuldig maakte aan sexting met een 15-jarig meisje. Toen hij in 2011 ontslag nam uit het congres nadat hij per ongeluk een foto van zijn kruis had getweet en zijn seksverslaving toegaf, bleef ze aan zijn zijde. Net als toen hij voor burgemeester ging in 2013 en zijn campagne onderuit werd gehaald toen hij betrapt werd op sexting met enkele vrouwen onder het pseudoniem ‘Carlos Danger’. (lees hieronder verder)

De druppel was een nieuwe foto van zijn kruis vorig jaar, deze keer met hun zoontje in beeld. Toen ook bekend werd dat hij seksueel getinte berichten en foto’s naar een 15-jarige had gestuurd, diende Abedin de papieren voor de scheiding in. Maar daar is ze nu dus op terug gekomen.

