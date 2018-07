Hulpverlening Griekenland komt op gang: vrijwilligers verzamelen voedsel en kleren voor slachtoffers Nathalie De Bisschop en Romina Van Camp

26 juli 2018

15u46

Bron: VTM Nieuws 0 Vrijwilligers verzamelen het voedsel dat door inwoners en supermarkten is geschonken voor de slachtoffers van de bosbranden. Wie zijn huis kwijt is en niks meer heeft, kan er voor eten terecht.

“Ik ben erg dankbaar voor de Grieken in Athene die ons steunen. Ik ben erg dankbaar want iedereen doet zijn best om mensen voedsel en spullen te geven”, zegt een van de inwoners aan VTM NIEUWS.

In de sporthal verderop liggen bergen vol kleren en schoenen. Van overal brengen mensen kledij binnen. De vrijwilligers kunnen het werk amper bijhouden. “Ze bleven kleren brengen en het was onmogelijk voor ons, het is zo veel”, vertelt een van de vrijwilligers. “We willen deze eerst weggeven vooraleer we nieuwe dozen opendoen.”