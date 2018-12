Hulpverlener redt bevallende vrouw uit verwoestende bosbrand in Californië: meisje naar hem vernoemd David van der Heeden

22 december 2018

13u07

Bron: AD.nl 0 Op 8 november greep de zwangere Anastasia Skinner haar moeders honden en maakte zich uit de voeten voor de helse bosbranden die het Californische stadje Paradise teisterden. Haar baby zou eigenlijk nog een maand op zich laten wachten, maar op juist dat moment begonnen Anastasia's weeën.

Terwijl de vlammen haar auto belaagden, kwam Anastasia vast te zitten in het gedrang van inwoners die Paradise probeerden te ontvluchten. Ze wist een verlaten benzinestation te bereiken, claxonneerde luid en schreeuwde om hulp.



“Ik wist dat ik het niet zou gaan redden”, vertelt de Amerikaanse. “Ik belde mijn man, zei hem mijn andere drie kinderen te vertellen hoeveel ik van hen hield, dat ze me moesten herinneren en zegde hem vaarwel.” Een motorrijder zag Skinners paniek en riep de hulp in van een politieagent.



De toegesnelde agent hielp Anastasia naar de achterbank van haar auto. Een aantal gestrande automobilisten, waaronder een gepensioneerde brandweerman, schoten eveneens te hulp en brachten lakens en dekens. De politieman vroeg over de mobilofoon om een helikopter.

Eerdere miskramen

Medisch hulpverlener Mickey Huber, die zich zo'n kilometer of drie verderop bevond, hoorde de oproep en worstelde zich tegen de stroom auto's in naar Anastasia toe. Toen hij aankwam, werd al snel duidelijk dat de vrouw niet de tijd had om op de heli te wachten.



“De rook was dik en er stond een harde wind”, vertelt Huber. “De helikopters hadden al moeite het vuur het hoofd te bieden, laat staan patiënten op te pikken.” Bovendien had Skinner al eerder twee miskramen gehad en was de kans op complicaties bij de bevalling groot.



Huber: “Ze had het het niet gehaald, als de bevalling echt begonnen was.” De hulpverlener regelde daarom een politie-escorte van drie wagens die Anastasia in ijl tempo naar een ziekenhuis reden. Tijdens de rit zat hij op de achterbank naast Anastasia, hield haar hand vast en stelde haar gerust.

‘Hij was heel lief’

“Hij was echt heel lief”, zegt de vrouw. “Hij zei: ‘ik ben een vent en weet niet hoe dit voor je voelt, maar ik help je erdoorheen’, om vervolgens tegen mensen buiten de auto te schreeuwen dat ze weg moesten gaan.” Eenmaal in het ziekenhuis aangekomen, wisten artsen de weeën te stoppen.



Een arts constateerde dat het inhaleren van de rook en de stress waarschijnlijk de veroorzakers van de vroegtijdige weeën waren geweest. “Het was mijn doel om haar te laten ademen en haar in het ziekenhuis te krijgen”, vertelt Huber opgelucht.



Op 12 december, ruim een maand na de branden, beviel Anastasia van een gezond meisje. Als dank en aandenken aan haar redder in de nood, Mike, heeft ze haar dochtertje Zoële Mickey genoemd. Anastasia: “Na wat er bij de branden is gebeurd, is ze echt op elke mogelijke manier een zegen.”

Duizenden emoties

Huber, die in zijn 20-jarige loopbaan als hulpverlener betrokken was bij twee bevallingen, voelt zich vereerd. Ook al was hij niet bij Anastasia's bevalling zelf. “Het was een dag met duizenden verschillende emoties, maar dit moment vergeet ik nooit meer.”



50.000 Californiërs waren genoodzaakt huis en haard achter te laten. De door de wind opgejaagde vlammen legden ruim 600 vierkante kilometer in de as. 14.000 woningen werden verwoest en zeker 86 mensen kwamen om het leven. De branden gaan de boeken in als de ergste in Amerika ooit.



Ook Anastasia raakte haar woning kwijt. “Heel ons verleden is weg”, verzucht ze. “Hoe het is als iedereen je bij naam kent, het leven in een klein plaatsje... weg!” Als haar kinderen om het verlies treuren, vertelt ze hen echter om dankbaar te zijn. “Wij hebben het gered. Wij allemaal. Spullen kun je vervangen, maar elkaar niet.”