Hulpverlener in Mozambique: “Mensen zitten in bomen te wachten op ons” Christelle Zitu

21 maart 2019

18u13

Bron: VTM 2 Sterke luchtbeelden tonen de ravage in Mozambique na orkaan Idai. Huizen, dorpen en steden staan volledig onder water. Het Rode Kruis helpt waar mogelijk, maar de verwoeste infrastructuur maakt het moeilijk voor hen om daar te geraken. Hulpverlener Rik Goverde getuigt over de honderdduizenden inwoners die smeken om hulp.

De orkaan Idai kwam vorige donderdag aan land met windsnelheden tot 177 kilometer per uur. De havenstad Beira is het zwaarst getroffen. 350.000 mensen zitten vast in die overstroomde gebieden. De cycloon heeft al 1.000 dodelijke slachtoffers gemaakt.

Hulpverlener Rik Goverde bevindt zich in Maputo, de hoofdstad van Mozambique. Samen met zijn organisatie ‘Save The Children’ helpt hij kinderen die getroffen werden door de orkaan. “Het kan nog even duren voordat de ware omvang van deze ramp door kan dringen”, zegt Goverde. “Mensen zitten op daken, zitten in bomen en kinderen zijn hun ouders kwijt. Dat soort taferelen treffen we aan.”

Na zes dagen komt de hulp traagjes op gang. Goverde verklaart dat het heeft te maken met het slecht weer. Daarom kon er geen hulp geboden worden. De haven zelf is moeilijk bereikbaar en de schepen zijn nog niet aangekomen. 3.000 mensen zijn intussen geëvacueerd, maar de meeste inwoners wachten nog op hulp.