Hulpverlener geschokt over wat hij zag na vulkaanuitbarsting: “Het was net Tsjernobyl”, en dit zijn de mensen die het niet overleefden KVE

10 december 2019

12u58

Bron: BBC, New Zealand Herald, News.com.au 4 Er is een zesde dode gevallen door de vulkaanuitbarsting op White Island in Nieuw-Zeeland. Het gaat om een gewonde die in het ziekenhuis is overleden. Ondertussen krijgen de slachtoffers een gezicht. Een hulpverlener heeft verteld over wat hij zag: “Het was net Tsjernobyl”.

Jaarlijks bezoeken naar verluidt 10.000 mensen White Island zonder enig enig probleem. Boten meren dan aan de oostkant van het eiland aan en toeristen lopen vervolgens van het strand naar de krater die vrij centraal op het eiland ligt. Maar maandag is het bezoek faliekant afgelopen. De vulkaan begon plots as te spuwen en heel wat mensen konden geen kant meer uit.

#WATCH: @WilShrimpton and our graphics team have mapped out some of the key points at White Island following Monday's disaster https://t.co/CRceAdDYgv #Newshub pic.twitter.com/VCanEsUvQf Newshub Features(@ NewshubFeatures) link

Op het moment van de eruptie waren er 47 mensen op het eiland. Van hen zijn 31 met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. 27 van hen hebben op meer dan 70 procent van hun lichaam brandwonden en verkeren in kritieke toestand. Er vielen minstens zes doden. De Nieuw-Zeelandse regering houdt er rekening mee dat er nog meer gewonden zullen overlijden. Er zijn ook nog mensen vermist. Wellicht zijn ook zij gestorven.

“Schokkende ervaring”

Een hulpverlener die naar het eiland vloog om de slachtoffers te helpen, was geschokt door wat hij zag. “Het was te vergelijken met de scènes in de recente tv-serie ‘Chernobyl’,” vertelde Russel Clark. Alles was bedekt met vulkaanas. “Het maakte een verpletterende indruk. Het was echt een schokkende ervaring.”

Bijen

De Amerikaanse toerist Michael Schade ontsnapte aan de dood. Hij was op het eiland een half uur voor de hel uitbrak. Niets wees volgens hem erop dat de vulkaan zou uitbarsten, maar het viel hem wel op hoe actief de bijen waren. “Het enige opvallende was dat de bijen op het eiland zo actief waren. Het waren er veel. Een van de bijen stak mijn moeder”, vertelde hij aan BBC.

De politie heeft ondertussen de nationaliteit van alle 47 mensen bekendgemaakt die aanwezig waren op het eiland tijdens de vulkaanuitbarsting. Vijf komen uit Nieuw-Zeeland, 24 uit Australië, vier uit Duitsland, twee uit China, twee uit het Verenigd Koninkrijk, negen uit de Verenigde Staten en een uit Maleisië. Wie daarvan is overleden of gewond geraakt, is door de autoriteiten niet naar buiten gebracht. Maar sommige slachtoffers hebben in de Nieuw-Zeelandse en Australische pers toch een gezicht gekregen.

De doden

Zo is een lokale gids, Hayden Marshall-Inman, om het leven gekomen. Hij werkte voor White Island Tours dat toeristische uitstappen naar het eiland organiseert. Hij werkte al vijftien jaar als gids. “Hij is gestorven tijdens het beoefenen van zijn passie”, getuigde zijn broer. “Hij zal altijd herinnerd worden als de man met het grootste hart.”

Daarnaast heeft de Maleisische overheid bevestigd dat een van haar landgenoten is omgekomen. De identiteit van die persoon is nog niet bekendgemaakt.

De vermisten

Ook van een andere gids wordt gevreesd dat hij is omgekomen. De Nieuw-Zeelander Tipene Maangi (24) is vermist.

Daarnaast zijn er ook nog heel wat Australiërs vermist. Zo is er niets meer vernomen van een gezin uit Sydney. Het gaat om Anthony Langford (51), Kristine Langford, en hun kinderen Jesse (19), en Winona (17).

Er is eveneens niets meer gehoord van de Australische moeder Julie Richards (47) uit Brisbane en haar dochter Jessica (20), net zoals van de Australiërs Gavin Dallow (53) en Zoe Hosking (15) uit Adelaide.

De politie heeft ondertussen een onderzoek ingesteld naar hoe de mensen zijn omgekomen bij het natuurgeweld. Volgens experts is er een kans van 50 procent dat de vulkaan binnenkort nogmaals uitbarst. Daardoor kunnen reddingswerkers momenteel niet naar White Island.