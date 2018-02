Hulpverlener die betaalde voor seks: "Beoordeel me op mijn werk en niet op wat ik doe in mijn vrije tijd" Karen Van Eyken

14 februari 2018

11u18

Bron: LBC Radio, The Independent 0 Een man die claimt voor seks betaald te hebben - toen hij als hulpverlener aan de slag was tijdens de oorlog in Bosnië - heeft tijdens een Britse radio-uitzending de medewerkers van Oxfam verdedigd die tijdens hun missies in Haïti en Tsjaad hetzelfde hebben gedaan.

De beller, die zich Steve liet noemen, verklaarde aan radiozender LBC dat hulpverleners moeten afgerekend worden op hun werk en niet op wat ze doen tijdens hun vrije tijd.

Steve belde naar aanleiding van het schandaal waarin Oxfam zit verwikkeld. Medewerkers van de liefdadigheidsorganisatie organiseerden met het gedoneerde geld seksfeesten in Haïti en Tsjaad. Oxfam heeft ontkend dat er een doofpotoperatie aan de gang was om de onverkwikkelijke zaak toe te dekken.

Mensen die zich opwinden over het schandaal moeten volgens Steve "gewoon volwassen worden". De beller vertelde dat hij door een grote hulporganisatie - die nu valt onder het Britse departement voor Internationale Ontwikkeling (DFID) - naar Bosnië was gestuurd tijdens de Joegoslavische oorlog.

"We kregen een toelage van 300 Duitse marken per week ... en ik ging naar prostituees. Op het eind van de werkdag hingen ze gewoon rond in de hotellobby", zei hij. "Ik was vrijgezel, zij waren bereid om het te doen, wat voor recht heb je dan om mensen zoals ik te bekritiseren?"

"Beoordeel me op wat ik de volgende dag presteer wanneer ik 1.000 ton graan of voedsel bezorg aan hongerige kinderen," voegde hij eraan toe.

Je kan nu eenmaal niet 24 uur per dag werken of je wordt helemaal gek Steve

Steve verklaarde dat de omstandigheden tijdens de oorlog zo slecht waren dat vrouwen seks aanboden aan hulpverleners zodat ze hun gezin konden onderhouden. "Je kan nu eenmaal niet 24 uur per dag werken of je wordt helemaal gek."

Seks met minderjarigen is voor Steve wel een brug te ver. "Medewerkers die dat hebben gedaan, moeten honderd jaar de gevangenis in."

Vorige week onthulden Britse media dat zeven medewerkers van Oxfam in 2011 moesten vertrekken omdat ze betrokken waren bij seksfeestjes met jonge prostituees op Haïti. De hulpverleners waren daar gestationeerd na de verwoestende aardbeving in het land.

Een van de mannen die toen moest vertrekken, was de baas van de Oxfam-missie in Haïti, de Belg Roland van Hauwermeiren. Hij blijkt nu in 2004 ook al betrokken te zijn geweest tijdens een hulpmissie in Liberia voor ngo Merlin, een organisatie die gefuseerd is met Save the Children.

Een Merlin-medewerker die destijds het onderzoek voerde, heeft verklaard dat de laatste onthullingen “slechts het topje van de ijsberg” zijn. Hij roept de sector op meer inspanningen te doen om te professionaliseren.