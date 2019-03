Hulpverlener Christchurch getuigt: "Er stroomde een rivier van bloed uit de moskee" Christelle Zitu

18 maart 2019

19u17 0 De hulpverleners die als eersten aanwezig waren na de aanslag in Nieuw-Zeeland herdenken vandaag alle slachtoffers. Een van de hulpverleners getuigt over wat hij in de moskee heeft gezien. “Er lagen zo veel lichamen op de grond. Er stroomde een rivier van bloed uit het gebouw.”

Hulpverlener Paul Bennett vertelt hoe hij zich zwak en machteloos voelde. Tijdens zijn getuigenis had hij moeite om zijn tranen te bedwingen. “Ik ben uiteindelijk maar een mens”, zegt hij. Tijdens de loodzware reddingsoperatie vroeg hij zijn collega om bij hem te blijven want van opgeven was er geen sprake. Hij moest zijn taak verder uitvoeren en gefocust blijven.

Bennett vreesde voor nog veel meer dodelijke slachtoffers. “De helft van de patiënten die ik zag, gingen telkens mee met de ziekenwagen. Ik had verwacht dat ze na een uur zouden sterven. Het feit dat er daarvan maar een is gestorven, is ongelooflijk.”

De Australische schutter Brenton Tarrant die op vrijdag na de aanslagen werd aangehouden, is aangeklaagd voor moord. Hij krijgt waarschijnlijk nog meer aanklachten en verschijnt op vijf april opnieuw voor de rechter.