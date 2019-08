Hulporganisaties riskeren boetes tot 1 miljoen euro voor het redden van migranten: Italiaans wetsvoorstel goedgekeurd AW

07 augustus 2019

11u55

Bron: De Standaard 4 Toen de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini zijn wetsvoorstel voor het eerst op tafel legde, deed hij vele wenkbrauwen fronsen. Hulporganisaties die het wagen migranten te redden in de Middellandse Zee zouden boetes tot 1 miljoen euro riskeren. Dat omstreden wetsontwerp is nu goedgekeurd door zowel de Kamer als de Senaat en moet enkel nog ondertekend worden door de Italiaanse president Sergio Mattarella.

Het wetsvoorstel werd al vergeleken met het “beboeten van ambulances die patiënten naar het ziekenhuis brengen”. Nu het wetsontwerp werd goedgekeurd door de Italiaanse Kamer én Senaat vreest UNHCR, het VN-agentschap voor Vluchtelingen, voor de reputatie van de hulporganisaties: “Het engagement en de menselijkheid van ngo’s die levens redden, mag niet worden gecriminaliseerd of gestigmatiseerd”.



Daarbij wordt het voor hen moeilijker om migranten op te pikken met hun reddingsschepen. Als ze drenkelingen oppikken in de Middellandse Zee en zonder toestemming naar een Italiaanse haven varen, riskeren ze immers een boete van maar liefst 150.000 tot zelfs 1 miljoen euro. Indien een kapitein geen toegang krijgt tot een haven maar dat verbod negeert, kan zijn boot zelfs in beslag genomen worden. Tot nu toe was dat een boete van maximaal 50.000 euro.

Noodbesluit

De boetes die hulporganisaties nu riskeren, is eveneens een gevolg van Salvini’s besluit. Op basis van een noodbesluit dat in juni was aangenomen, kunnen er nu boetes van 10.000 tot 50.000 euro worden uitgeschreven. Dat veiligheidsdecreet was ingevoerd op initiatief van minister Matteo Salvini, van de extreemrechtse partij Lega. Dat noodbesluit werd inmiddels omgezet tot een wetsontwerp.