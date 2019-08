Hulporganisatie Sea-Watch krijgt tot eind dit jaar om te voldoen aan strengere veiligheidseisen kg

01 augustus 2019

11u45

Bron: Belga 0 De organisatie Sea-Watch, die vluchtelingen oppikt in de Middellandse Zee, krijgt tot aan het eind van het jaar de tijd om te voldoen aan strengere eisen van de Nederlandse overheid. Het gerechtshof in Den Haag heeft de organisatie in het gelijk gesteld in haar verzoek om meer tijd te krijgen voor de aanpassingen op haar schip Sea-Watch 3.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat had Sea-Watch eerder opgedragen om afgelopen 1 april onmiddellijk te voldoen aan de nieuwe eisen op het gebied van veiligheid en bemanning. In kort geding verlengde de voorzieningenrechter de overgangstermijn tot en met 15 augustus. In hoger beroep heeft de rechter nu de termijn vier maanden verder opgerekt.



Het gaat onder meer om technische aanpassingen en eisen die aan de bemanning worden gesteld en arbeidsrechtelijke eisen. Voor schepen van dit soort ideële organisaties golden in Nederland nog dezelfde eisen als voor pleziervaartuigen. Minister Cora van Nieuwenhuizen vindt dat de organisaties, die soms grote aantallen mensen aan boord hebben, aan eisen moeten voldoen zoals die bijvoorbeeld voor passagiersschepen gelden.

Het hof gaat bij zijn beslissing uit van een gesprek tussen Sea-Watch en het ministerie, in januari, waarin ambtenaren zelf een overgangstermijn tot eind dit jaar voorstelden. Het argument van het ministerie dat er na dat overleg iets was veranderd waardoor het allemaal sneller moest, veegde het hof van tafel. Dat draaide om de toenemende moeite voor de kapiteins om havens te vinden waar de drenkelingen van boord mogen. Dat probleem bestond ook al in januari, stelt het hof.



Sea-Watch wilde voorkomen dat het schip aan de ketting zou worden gelegd totdat de veranderingen zouden zijn doorgevoerd.