Hulporganisatie Sea-Watch in beroep tegen strengere veiligheidseisen

10 juli 2019

16u32

Bron: anp 1 buitenland Hulporganisatie Sea-Watch gaat morgen in beroep tegen de strengere eisen die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft opgelegd aan schepen van niet-gouvernementele organisaties (ngo's).

Sea-Watch won in april een kort geding tegen het ministerie, nadat de Nederlandse minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) had bepaald dat schepen die vluchtelingen redden op bijvoorbeeld de Middellandse Zee binnen een week aan nieuwe veiligheidseisen moesten voldoen.

De rechter gaf het ministerie drie maanden de tijd om de veiligheidseisen te verhelderen. Volgens een woordvoerder van Sea-Watch zijn er verschillende gesprekken geweest over de "zeer complexe materie". "De tijd is veel te kort en er is geen uitspraak gedaan over een overgangsperiode. Normaal duurt het zeker een jaar om aanpassingen aan een schip te doen."

“Tegenhouden vluchtelingen”

Schepen van organisaties als Greenpeace en Sea Shepherd hebben volgens Sea-Watch van het ministerie wel een overgangstermijn van een jaar toegezegd gekregen.

Tijdens het hoger beroep wil de organisatie ook de strengere veiligheidseisen en de motivatie daarvoor ter discussie stellen. "De minister zei dat het om de veiligheid gaat, maar uit informatie die we onder meer door wob-procedures hebben gekregen, blijkt dat het gaat om het tegenhouden van vluchtelingen."