Hulpkonvooi rijdt Oost-Ghouta binnen, maar gevechten blijven voortgaan HR

05 maart 2018

13u53

Bron: belga, ANP 0 Een hulpkonvooi is vandaag het belegerde rebellengebied Oost-Ghouta binnengereden. Dit hebben het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC) en het VN-Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Aangelegenheden (Ocha) laten weten. De gevechten blijven ondertussen onverminderd voortgaan.

De vrachtwagens met hulp zijn de eerste die het door opstandelingen en jihadi's gecontroleerde, maar door het regeringsleger al vier jaar belegerde gebied, binnenraken sinds 14 februari. Toen bereikte een konvooi Nashanijah, met hulp voor 7.200 mensen. Het nieuwe konvooi heeft medische hulp en voedsel bij voor zowat 27.500 mensen. Niettemin is geen toelating gegeven om veelvuldige vitale medische hulp te laden in de 46 vrachtwagens die naar Doema zijn gestuurd. Drie ervan reden daarom bijna leeg. Het is ook de eerste keer dan een hulpkonvooi Oost-Ghouta bereikt nadat Rusland vorige week een dagelijks humanitair staakt-het-vuren van enkele uren had afgekondigd.

Luchtaanvallen

De gevechten in Oost-Ghouta gaan intussen onverminderd voort. Er zijn luchtaanvallen uitgevoerd op verscheidene frontlinies in de opstandige Syrische regio ten oosten van hoofdstad Damascus. Dat heeft het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten bekendgemaakt. Volgens de in Groot-Brittannië gevestigde organisatie zijn doelen in Harasta, Beit Sawa en Hosh al-Ashari gebombardeerd en bestookt met mortiergranaten. Eerder meldde het Observatorium al dat Syrische troepen zondagavond verder waren opgerukt in de streek, gesteund door gevechtsvliegtuigen en helikopters.