Hulpkonvooi Oost-Ghouta vertrekt sneller dan voorzien: "Situatie was te gevaarlijk" SVM

05 maart 2018

23u34

Bron: Belga 0 Een konvooi met hulpgoederen is uit veiligheidsoverwegingen vertrokken uit de stad Douma in Oost-Ghouta. "Ze hebben zoveel uitgeladen als mogelijk was onder de omstandigheden ter plekke", aldus een woordvoerster van het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC).

Het bezoek van de hulpverleners ging gepaard met artilleriebeschietingen op de stad. "Het team is veilig, maar vanwege de gevaarlijke situatie is besloten om voorlopig terug te keren'', klinkt het. Het konvooi vervoerde hulpgoederen voor de ruim 27.000 mensen in de belegerde enclave.

Volgens een bron zijn tien van de veertig vrachtwagens onaangeroerd gebleven. Het konvooi zou inmiddels weer onderweg zijn naar hoofdstad Damascus.