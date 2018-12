Hulphond Sully neemt afscheid van overleden baasje George H.W. Bush Redactie

Vandaag is de begrafenis van de Amerikaanse oud-president George H.W. Bush in Washington D.C. Zijn hulphond Sully kon gisteren al afscheid nemen van zijn overleden baasje. De tweejarige labrador was sinds juni de hulphond van Bush Senior.