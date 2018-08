Hulpdiensten maken zich boos om filmende vrouw bij reanimatie: "Ze keek me arrogant aan en filmde door"

"Mevrouw wilt u niet filmen dat wij iemand aan het reanimeren zijn". Mevrouw keek me arrogant aan en filmde door. Mijn tweede verzoek klonk, laten we zeggen, iets duidelijker en ze de droop af.



Om je dan in te houden als agent is vrij lastig kan ik vertellen.

Koen Simmers(@ Koennpbzwb)