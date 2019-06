Hulpbisschop stapt op na vrouwonvriendelijke uitspraken: “Ze zitten misschien liever in een achterkamertje” AW

16 juni 2019

11u07

Bron: The Guardian 0 Nog maar enkele maanden nadat hij door de paus werd benoemd tot hulpbisschop van Chili, stapt Carlos Eugenio Irarrazaval op. Waarom werd niet expliciet gezegd, maar het heeft wellicht iets te maken met zijn opmerking over het gebrek aan vrouwen tijdens het laatste avondmaal van Christus: “Ze zitten misschien liever in een achterkamertje”.

De hulpbisschop was nog maar net aangesteld toen hij enkele gewaagde uitspraken deed tijdens een tv-interview. Volgens de bisschop was het een keuze van Jezus Christus om geen vrouwen aan zijn tafel te laten plaatsnemen “en die keuze moeten we respecteren”. “Christus maakte beslissingen, die waren niet ideologisch, en we willen ze respecteren”, vervolgde de toenmalige bisschop. “Misschien zitten vrouwen liever in een achterkamertje.”



Er kwam veel reactie op zijn uitspraken. En dat deed de Chileense Rooms-Katholieke kerk geen deugd. Die moet sowieso al afrekenen met een slechte reputatie na de misbruikschandalen van onder andere de voormalige Chileense priester Fernando Karadima. Ook de voormalige kardinaal Ricardo Ezzati werd door paus Franciscus de laan uitgestuurd voor het verzwijgen van kindermisbruik. Dat was de achtste hoge geestelijke in het land die het veld moest ruimen.

Irarrazaval werd eigenlijk benoemd in een poging de geloofwaardigheid van de kerk terug op te bouwen na de talrijke misbruikschandalen, maar dat lijkt radicaal mislukt te zijn.