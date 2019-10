Huiveringwekkende beelden tonen hoe vrouw op sporen aanstormende metro valt KVDS

18 oktober 2019

06u54

Bron: CNN, Reuters 2 Buitenland Beveiligingscamera’s in de metro van de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires hebben dinsdag het vreselijke moment gefilmd dat een vrouw op de sporen van een aanstormende metro valt. Op de beelden is te zien hoe getuigen meteen in actie komen en aan de bestuurder van de metro duidelijk proberen te maken dat er iets aan de hand is, zodat die nog op tijd kan stoppen.

Het was de politie van Buenos Aires die de beelden vrijgaf. Ze werden opgenomen in het station van Pueyrredón. Ze tonen hoe iemand op het perron opeens wankelt en naar voren valt. Daarbij raakt hij een passerende vrouw, die ook naar voren geduwd wordt en daardoor op de sporen tuimelt. Net op het moment dat de metro het station binnenrijdt.

Stilstand

Terwijl de vrouw op de sporen blijft liggen, doen omstaanders teken naar de bestuurder van de aankomende metro. Daardoor komt die net op tijd tot stilstand. Vervolgens springen enkele van de getuigen de sporen op om de vrouw recht te helpen en in veiligheid te brengen.





Opmerkelijk: de man die oorspronkelijk omviel, gaat na zijn val gewoon weer rechtstaan alsof er niets gebeurd is. Volgens nieuwszender CNN zouden de autoriteiten ervan uitgegaan dat hij flauwviel, waardoor hij tegen de vrouw aanbotste. Hij heeft geen strafblad.

De vrouw had snijwonden aan het hoofd en de hals. Ze bleek een hoofdtrauma opgelopen te hebben en was even buiten bewustzijn geweest. Ze ligt in het ziekenhuis.

De man liep een snijwonde op aan zijn wenkbrauw. Ook hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar mocht intussen weer naar huis. Er is voorlopig geen klacht tegen hem ingediend.

