Huiszoekingen in Duitsland in onderzoek naar Iraanse spionnen mvdb

11u52

Bron: ANP 0 REUTERS Een lid van een Duitse antiterreureenheid in Berlijn, (archieffoto). De Duitse justitie heeft op verscheidene plekken in het land invallen gedaan bij vermeende Iraanse spionnen. Er waren huiszoekingen op adressen in onder andere Berlijn, Baden-Württemberg, Beieren en Noordrijn-Westfalen.

Volgens Duitse media bekeken de Iraanse agenten Israëlische doelen om aan te vallen. Onder de spionnen zijn volgens Duitse media tien "bijzonder gevaarlijke" leden van het Quds-korps, een elite-eenheid binnen de Iraanse Revolutionaire Garde.

Het is niet duidelijk of er iemand is gearresteerd.