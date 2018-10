Huiszoekingen bij Jean-Luc Mélenchon en op zetel van La France Insoumise jv

16 oktober 2018

11u27

Bron: belga/afp 2 Er zijn vandaag huiszoekingen geweest op de zetel van de extreemlinkse beweging La France Insoumise, op die van de Parti de gauche, bij hun leider Jean-Luc Mélenchon en bij verschillende voormalige assistenten van Mélenchon. Dat heeft hij zelf laten weten op Facebook.

Het parket van Parijs is twee onderzoeken begonnen. Eén betreft vermoedens van fictieve tewerkstelling in het Europees Parlement. Een ander onderzoek betreft de campagnerekeningen van Mélenchon voor de presidentsverkiezingen van 2017 waarbij onregelmatigheden zouden zijn vastgesteld. De huiszoekingen kaderen in die onderzoeken.

La France Insoumise heeft het over een "politieke, politionele en gerechtelijke machtsgreep" tegen Mélenchon en zijn beweging, en een "aanval op basis van uit de lucht gegrepen elementen".

Meer over Jean-Luc Mélenchon