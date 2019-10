Huiszoeking in diplomatiek zenuwcentrum van Vaticaanstad kv

01 oktober 2019

18u19

Bron: Reuters, National Catholic Reporter 0 De Gendarmerie van Vaticaanstad heeft vandaag een huiszoeking uitgevoerd in het Staatssecretariaat van de Heilige Stoel en diens Autoriteit voor Financiële Informatie (AFI). De politie nam documenten en elektronische toestellen in beslag, luidt het in een mededeling van het Vaticaan.

De operatie is uiterst ongewoon omdat het Staatssecretariaat het zenuwcentrum is van de Vaticaanse bureaucratie en diplomatie. het is het belangrijkste centrale orgaan van de Romeinse Curie. De AFI is het financiële toezichtsorgaan voor alle departementen van het Vaticaan.

De operatie, die goedgekeurd werd door de openbare aanklager van het Vaticaan, zou verband houden met klachten die voorbije zomer werden ingediend door het Instituut voor Religieuze Werken, ook gekend als de Vaticaanse Bank, en het kabinet van de Auditeur-Generaal aangaande “financiële operaties die over een verloop van tijd werden uitgevoerd”. Meer informatie geeft het Vaticaan voorlopig niet.



Een hooggeplaatste bron binnen het Vaticaan deelde aan Reuters mee dat de operatie verband zou houden met vastgoedtransacties.