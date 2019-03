Huiszoeking bij ultrarechtse beweging in Oostenrijk na ‘donatie’ van schutter Christchurch Redactie

26 maart 2019

12u25

In Oostenrijk heeft de politie de woning van de woordvoerder van de rechtse Identitaire Beweging doorzocht. De huiszoeking maakt deel uit van het onderzoek naar de aanslag in Nieuw-Zeeland. En de reden daarvoor is volgens Martin Sellner van de 'Identitairen' een "buitengewoon hoge" donatie van de schutter.

De huiszoeking wordt bevestigd door een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken in Wenen. Het Openbaar Ministerie heeft in het belang van het onderzoek geen details bekendgemaakt. Bij de huiszoeking zijn - zo meldt Sellner via Twitter - elektronische apparaten in beslag genomen.



Volgens Sellner, was de reden voor de huiszoeking een “buitengewoon hoge” schenking aan de beweging door een persoon met de naam Tarrant. Mogelijk gaat het om de verdachte van de aanslag in Christchurch. In een video verklaart Sellner dat hij niets te maken heeft met de verdachte en het bloedbad in Nieuw-Zeeland.

Ich hatte heute eine Hausdurchsuchung wegen Christchurch.

Gleich mehr dazu live:https://t.co/KaB7H3LzHg Martin Sellner(@ Martin_Sellner) link

De ‘Identitairen’ keren zich onder andere tegen “ongecontroleerde massa-immigratie”. De beweging pleit verder voor behoud van de nationale identiteit en een terugkeer naar traditionele waarden.