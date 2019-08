Huiszoeking bij gewezen FPÖ-leider Strache in Oostenrijk ES

13 augustus 2019

17u15

Bron: Belga 0 Buitenland De Oostenrijkse politie heeft maandag een huiszoeking verricht bij Heinz-Christian Strache, de gewezen partijleider van de extreemrechtse FPÖ en voormalig vicekanselier van Oostenrijk. Dat gebeurde in het kader van een onderzoek naar fraude, zo melden Oostenrijkse media. Strache kwam enkele maanden geleden in opspraak door het zogenaamde Ibizagate.

De huiszoeking had meer bepaald betrekking op een onderzoek naar de aanstelling van een FPÖ-parlementslid bij Casinos Austria (Casag), zo luidt het in de media. De autoriteiten proberen te achterhalen of de aanstelling gebeurd is in ruil voor beloftes van spellicenties, zo heeft een woordvoerder van het openbaar ministerie laten weten.

Volgens de Oostenrijkse krant Der Standard had de rechtse ÖVP van de conservatieve kanselier Sebastian Kurz, voormalig bondgenoot van de FPÖ, de aanstelling goedgekeurd.

Ibizagate

Ibizagate kwam enkele maanden geleden aan het licht nadat Duitse media een opname uitzonden die gefilmd was met verborgen camera. Daarop was te zien hoe Heinz-Christian Strache zich in een gesprek met een Russische tussenpersoon op Ibiza bereid toonde tot corruptie in ruil voor illegale financiering. Het schandaal leidde tot het einde van de coalitie van rechts en extreemrechts in Oostenrijk.