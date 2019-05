Huisvoorzitter Pelosi hoopt op interventie van Trumps familie na zijn woede-uitbarsting kv

23 mei 2019

18u58

Bron: Reuters, USA Today 4 Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, hoopt dat de familie en het personeel van president Trump zullen ingrijpen voor het welzijn van het land. Dat zegt ze nadat Trump gisteren een woedeaanval kreeg tijdens een vergadering met Pelosi en de Democratische Senaatsfractieleider Chuck Schumer.

“Nogmaals, ik bid voor de president van de Verenigde Staten. Ik hoop dat zijn familie, zijn administratie of zijn personeel een interventie uitvoeren voor het welzijn van het land”, zei Pelosi vandaag.

De uitspraak komt er nadat het overleg over infrastructuur dat gisteren gepland stond tussen Trump, Pelosi en Chuck Schumer uitdraaide op een sisser. Kort voor de start van de vergadering had Pelosi Trump beschuldigd van een doofpotoperatie aangaande het onderzoek naar de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen van 2016. Die uitspraak was bij de president in het verkeerde keelgat geschoten en na amper drie minuten verliet hij al de meeting.



Trump verscheen daarna onverwacht voor de pers en reageerde woedend op de beschuldigingen. “In plaats van binnen te lopen bij een gezellig overleg, zie ik daar mensen zitten die net hebben gezegd dat ik dingen in de doofpot stop. Ik doe niet aan doofpotten”, brieste hij. Volgens Trump was het onmogelijk om aan nieuwe wetgeving te werken zolang de Democraten hun “neponderzoeken” naar hem verderzetten.

Afzettingsprocedure?

Pelosi beschuldigde Trump vandaag tijdens een persconferentie van belemmering van de rechtsgang, wat een reden kan vormen tot de opstart van een afzettingsprocedure. De Democraten zijn echter nog niet klaar om een dergelijke procedure op te starten, beklemtoonde ze, al kan het onderzoek hen mogelijk wel “tot het punt brengen waarop een afzettingsprocedure onvermijdelijk wordt”.

Verrassend genoeg is dat wel waar Trump op hoopt, beweerde Pelosi vandaag. Sommige Republikeinen geloven immers dat een dergelijke maatregel alleen maar schade zal berokkenen aan de Democraten tijdens de volgende verkiezingen in 2020, omdat ze meer aandacht zouden hebben voor Trump dan voor zaken als werkgelegenheid en gezondheidszorg.

Ondanks een steeds luidere oproep onder de Democraten om een afzettingsprocedure op te starten, probeert Pelosi de gemoederen te bedaren. Er moeten eerst feiten verzameld worden, beklemtoont ze.

Complexe wetgeving

Pelosi herhaalde vandaag ook dat Trump niet in staat is om aan complexe wetgeving te werken. “Het enige wat ik kan bedenken, is dat hij niet in staat was om de moeilijke keuzes te maken voor de dekking van de kosten van de belangrijke wetgeving aangaande infrastructuur waarover we drie weken geleden gesproken hadden.”

Hoewel Trump gisteren had aangegeven dat hij niet meer met de Democraten wil samenwerken zolang ze hun onderzoek naar hem niet afvoeren, riepen zowel Pelosi als Schumer de Republikeinen vandaag op om dan maar zonder steun van de president met de Democraten aan nieuwe wetgeving te werken. Het Huis van Afgevaardigden wil immers de laatste hand leggen aan een wet voor noodhulp, die al enige tijd op de lange baan is geschoven.

Ondertussen willen Republikeinse en Democratische leiders in het Congres een tweejarige overeenkomst sluiten over de federale aanbestedingsniveaus en een verhoging van het leenvermogen van het Amerikaanse ministerie van Financiën. Beide zijn nodig om een nieuwe shutdown van de Amerikaanse overheid en een kredietrisico later dit jaar te vermijden.

