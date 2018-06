Huiselijk geweld stijgt met elk WK-toernooi waaraan Engeland deelneemt TTR

19 juni 2018

17u50

Bron: Belga 0 Engeland kan maar beter forfait geven tegen de Rode Duivels. Niet uit angst voor De Bruyne, Hazard en co, maar om humanitaire redenen. Uit een studie blijkt dat er een verband bestaat tussen voetbalwedstrijden van Engeland en huiselijk geweld. Met elk WK-toernooi waaraan de Engelsen deelnemen, stijgt dat huiselijk geweld. Merkwaardig genoeg maakt of de Bulls winnen of verliezen, niet veel uit.

Volgens de door 'The Independent' aangehaalde studie, verschenen in het Journal of Research in Crime and Delinquency, stijgt het geweld binnen het gezin met 26 procent wanneer de nationale ploeg wint of gelijkspeelt, en met 38 procent bij een nederlaag. Wat ook het resultaat was, zelfs de dag na de wedstrijd ligt het huiselijk geweld in de Engelse gezinnen elf procent hoger dan gebruikelijk.

Het probleem is al langer bekend, maar werd door de Britse krant nog eens opgerakeld ter gelegenheid van het WK. Het verhoogde geweld tussen vier muren heeft zo zijn evidente oorzaken: een groter alcoholgebruik en gespannen zenuwen.

Intussen worden al campagnes gevoerd als 'Give domestic abuse the red card'. Ook de organisatie Women's Aid probeert een en ander te verhelpen met de actie Football United Against Domestic Violence. Women's Aid ziet als boosdoener het machogedrag en het seksisme van de voetbalfans, die de gewoonte hebben vrouwen te kleineren en te vernederen.

Het is van 1966 geleden dat Engeland - de enige keer - wereldkampioen werd.