Huisdieren van Skripal overleden na de gifaanslag

06 april 2018

10u18

Bron: Independent 54 Het Britse departement voor Milieu, Voedsel en Plattelandszaken heeft laten weten dat de huisdieren van Sergei Skripal gestorven zijn. Twee cavia's en een kat zijn omgekomen tijdens het onderzoek naar de vergiftiging van de Russische ex-spion en zijn dochter Yulia.

Het huis van Skripal werd tijdens het politie-onderzoek naar de vergiftiging van de man en zijn dochter afgesloten. Volgens Scotland Yard kwamen ze daar voor het eerst in contact kwamen met het gif. De hoogste concentratie van de toxische stof werd op de voordeur gevonden.

De huisdieren van de man werden daarbij opgesloten, en pas enkele dagen na de aanval kon een dierenarts het pand betreden. De twee cavia's waren op dat moment jammer genoeg al overleden door een gebrek aan water, en de kat was in zo'n slechte toestand dat besloten werd om haar te euthanaseren. "Die beslissing werd genomen in het belang van het dier en zijn welzijn", klinkt het. Waarom de dieren niet sneller uit het huis werden gehaald, is niet duidelijk.