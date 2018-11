Huisbranden niet wat ze leken: welgestelde man verdacht van brutale moord op zijn broer, schoonzus, neefje en nichtje Joeri Vlemings

30 november 2018

12u41

Bron: New York Post 0 Het was de broer, volgens de politie van New Jersey. Op 20 november werd het hele gezin van Keith Caneiro (50) dood aangetroffen in hun huis in Colts Neck. De speurders vermoedden kwaad opzet, maar stonden voor een mysterie. Inmiddels hebben ze Caneiro’s 51-jarige broer Paul aanhouden op beschuldiging van viervoudige moord. Motief: hebzucht. Paul Caneiro ontkent de zware feiten.

Keith Caneiro had twee succesvolle bedrijven, waarvoor ook zijn broer Paul werkte. De twee broers woonden op nog geen 20 km van elkaar. Op 20 november reed Paul heel erg vroeg van zijn woning in Ocean Township naar dat van zijn broer in Colts Neck. Die stad ligt op 80 km van Manhattan en is gekend voor de chique stulpjes. Een daarvan is eigendom van Bruce Springsteen. Volgens het gerecht schoot Paul daar in de voortuin van Keith zijn broer koelbloedig dood. Daarna zou Paul naar binnen gestormd zijn om zijn schoonzus Jennifer (45), zijn nichtje Sophia (8) en zijn neefje Jesse (11) met verscheidene messteken om te brengen.

Om zichzelf vooral niet verdacht te maken, stichtte Paul toen brand in het huis van Keith én later ook in zijn eigen woonst. De brand bij zijn broer in Colts Neck was aangestoken in de kelder en smeulde daar aanvankelijk lichtjes, tot enkele uren later toch het hele huis in lichterlaaie stond. Daarom gebeurde de aangifte pas om 12u38. 20 brandweermannen hadden meer dan een dag nodig om het vuur onder controle te krijgen.

Bij zijn thuiskomst in Ocean Township stak Paul Caneiro ook nog eens zijn eigen woning in de fik. Dat was rond 5 uur ‘s ochtends, terwijl zijn vrouw Susan en zijn twee volwassen dochters Katelyn en Marissa binnen nog aan het slapen waren. Paul wou zo laten uitschijnen dat hij net als zijn broer slachtoffer was van dezelfde dader die het blijkbaar op de familie gemunt had. Aanvankelijk trapten de speurders daar ook in. Maar al snel werd toch Paul Caneiro hun hoofdverdachte. Ze geloven wel niet dat hij ook zijn eigen gezin wou uitmoorden, maar gaan ervan uit dat hij van in het begin van plan was zijn vrouw en kinderen tijdig uit de brand te halen. Wat hij ook deed. Zo kon hij zelfs zijn eigen gezin om de tuin leiden: zij beschouwen Paul Caneiro als de grote held die hun leven redde.

Volgens een buurman is er aan Paul Caneiro een geweldige acteur verloren gegaan. De verdachte zou krokodillentranen geweend hebben en op een Oscar-waardige manier zijn verdriet geuit hebben, bij zijn brandende huis. “Hij rilde over heel zijn lijf, erg zenuwachtig”, getuigde de buurman.

Volgens de politie was het motief voor de vermeende viervoudige moord financieel. Een of ander geschil tussen beide zakenpartners zou aan de basis van Pauls woedeaanval gelegen hebben. Het ging dus over geld, ook al waren beide broers welgesteld. De twee hadden een bijzondere relatie. Ze groeiden op in Brooklyn en woonden meer dan tien jaar samen op Staten Island, waar ze hun aanstaande vrouwen leerden kennen. De twee koppels trokken daarna naar New Jersey en settelden zich op amper 20 minuten rijden van elkaar.

Paul Caneiro ontkent de beschuldigingen, die hem levenslang kunnen kosten. De politie beweert dan weer dat de bewijslast groot is. Keith Caneiro zat in de tech business en was een freak wat technologische snufjes betreft. Zijn huis was ervan vergeven, niet in het minst om het zwaar te beveiligen. Mogelijk haalden de speurders daar ondanks de brand toch nog bewijsmateriaal uit.