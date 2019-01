Huisarts (38) ontkent betasten jonge patiëntes en staat ook terecht voor misbruik eigen dochtertje Verdachte maakte 46 heimelijke filmpjes in artsenpraktijken mvdb

15 januari 2019

17u49

Bron: ANP 0 Een 38-jarige Nederlandse huisarts die wordt verdacht van ontucht met onder anderen zeven jonge patiëntes, ontkent dat hij dat heeft gedaan. Verdachte Maarten B. gaf voor de rechtbank in Den Haag wel toe dat hij heimelijk 46 filmpjes maakte in huisartspraktijken in de steden Amstelveen en Schiedam. Dat gebeurde tussen 2010 en 2017.

Daarvan zijn volgens het Openbaar Ministerie (OM) achttien filmpjes aangemerkt als kinderpornografisch en zijn er volgens medisch deskundigen op zeven opnamen ontuchtige handelingen te zien. Het gaat vooral om het betasten van de schaamstreek en borsten, terwijl de meisjes klachten hadden die daar niets mee te maken hadden. Maarten B. uit de stad Leiden was het daar niet mee eens, want in zijn ogen waren zijn acties onderdeel van gedegen medisch onderzoek.

Dochtertje en vriendinnetjes

Ook wordt B. ervan beschuldigd dat hij tussen 2012 en 2017 zijn eigen dochtertje misbruikte, vanaf 2 jaar, en drie vriendinnetjes van haar, van 4 tot 7 jaar. Hij bekende de ontucht deels en gaf toe dat hij “kennelijk” filmpjes en foto's had gemaakt van de meisjes. Tegelijk zei hij dat hij zich daarvan weinig tot niets kon herinneren.

Moeizaam formulerend erkende hij dat er “dingen zijn gebeurd die niet kunnen en die ik zelf ook verwerpelijk vind''. Maarten B. benadrukte dat hij "geen seksuele gevoelens naar kinderen heeft”. Hij verklaarde zijn handelen uit “een soort gekke kronkel'' en “een drang om dingen te doen die niet door de beugel kunnen”. Hij wil daarvoor behandeld worden.

Het begon volgens hem met fotograferen van meisjes onder hun rokjes, met zijn mobiele telefoon, maar het werd steeds erger. Eén keer gooide een boze vader, die hem zou hebben betrapt, hem in de minitatuurattractie Madurodam (het Mini-Europa van Nederland, red.) in het water.

1.200 afbeeldingen

B. zei dat hij het gemaakte materiaal niet heeft verspreid en dat hij evenmin op zoek was geweest naar kinderporno. Onder meer 1.200 afbeeldingen van naakte meisjes op zijn computer waren volgens hem bijvangst bij het downloaden van gewone films. B. had ook al materiaal verwijderd. Nog steeds is niet alles onderzocht, want B. weigert toegangscodes vrij te geven.

Ouders en een slachtoffer nemen dokter B. het kwalijk dat hij geen oprecht berouw toont, omdat hij veel ontkent en niet meewerkt. Morgen wordt de strafeis bepaald.