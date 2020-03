Huisarrest voor alle Spanjaarden na 1.500 nieuwe coronabesmettingen: boetes tot 3.000 euro

ttr

14 maart 2020

11u51

Bron: anp, reuters

574

In Spanje zijn in één dag tijd meer dan 1.500 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Het land neemt nu drastische maatregelen om het nieuwe coronavirus in te dijken. Vanaf maandag moeten alle spanjaarden thuis blijven en in Madrid worden zelfs hotels omgevormd tot ziekenhuizen. In totaal zijn in Spanje nu meer dan 5.753 mensen besmet. Na Italië is Spanje het land in Europa dat het sterkst is getroffen.