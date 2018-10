Huisarrest Italiaanse burgemeester die vluchtelingen in leeglopend dorp verwelkomde opgeheven IB

17 oktober 2018

02u09

Bron: Belga 0 Het huisarrest voor de burgemeester van het Italiaanse dorp Riace, dat bekendstaat voor de opvang van honderden vluchtelingen, is door de rechtbank opgeheven. De uitspraak viel in beroep.

Het beleid van burgemeester Domenico Lucano kreeg wereldwijde aandacht. Hij ving al enkele jaren vluchtelingen op in Riace, dat aan het leeglopen was omdat jongeren liever in de stad wonen. De vluchtelingen kregen een (leegstaand) huis toegewezen en konden een opleiding volgen, met de bedoeling de economische activiteit in het dorp te doen herleven. Maar het gastvrije beleid van Lucano was een doorn in het oog van de nieuwe, rechts-populistische regering in Italië.

Valse verblijfpapieren en schijnhuwelijken

Twee weken geleden werd de burgemeester opgepakt omdat hij zich zou ingelaten hebben met schijnhuwelijken en valse verblijfspapieren. Hij werd geschorst als burgemeester en kreeg huisarrest. Maar de rechter in de beroep heft dat nu op. De man moet wel verhuizen uit Riace. Hij blijft ook verdacht van het helpen bij illegale immigratie.

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken kondigde dit weekend ook aan dat hij alle migranten uit Riace wil weghalen.