Huis waar Donald Trump zijn vroegste jeugd doorbracht opnieuw op de markt

18 september 2019

00u25

Bron: New York Mag, Bloomberg 0 In Queens staat het huis dat president Trumps vader Fred in 1940 bouwde opnieuw te koop. Het huis, waar de kleine Donald tot zijn vierde woonde, is de afgelopen jaren meermaals van eigenaar verwisseld en wordt in november geveild.

De Amerikaanse president Donald Trump bracht zijn vroegste jeugd door in het vijf slaapkamers en drie badkamers tellende pand op de Jamaica Heights in de New Yorkse wijk Queens. Het pand werd sinds Trumps politieke carrière vlucht begon te nemen al meermaals verkocht.

Toen in juli 2016 bekend werd dat Trump de Republikeinse presidentskandidaat werd, zetten de toenmalige eigenaars het voor 1.65 miljoen dollar op de markt. Het huis werd - voor een lagere prijs - echter pas verkocht toen Trump in december 2016 daadwerkelijk president-elect was geworden. Een makelaar uit Manhattan legde 1.25 miljoen dollar neer voor het pand zonder het ooit bezocht te hebben.

Enkele maanden later, in maart 2017 verkocht hij het voor 2.14 miljoen dollar. Het is onduidelijk wie de nieuwe eigenaar is, die zich verschuilt achter een bedrijfje met de naam ‘Trump Birth Home’, maar het zou om een Chinese investeringsmaatschappij gaan. Diezelfde zomer werden via AirBnB voor 725 dollar per nacht kamers verhuurd.

“President mogelijk in deze kamer verwekt”

In februari van dit jaar kwam het huis opnieuw op de markt, nu voor 2.9 miljoen dollar. Op foto’s was te zien dat het huis gevuld was met Trump-parafernalia, inclusief een mansgroot karton van de president. In een kamer hing een bordje met de tekst dat hier “president Donald J. Trump waarschijnlijk is verwekt door zijn ouders, Fred en Mary Trump”.

Twee weken later werd het huis echter al van de markt gehaald, maar een nieuwe veiling staat nu gepland op 14 november. Geïnteresseerde bieders moeten al meteen honderd dollar betalen om documenten over het huis te krijgen. Ze krijgen daar dan wel weer een kopie van het geboorte-uittreksel van Trump bij, waar zwart op wit op staat dat dit het eerste huis was waar hij na zijn geboorte in het Jamaica Hospital in Queens woonde.

De makelaar die de veiling zal leiden, zegt dat het niet uitmaakt wie het huis koopt. “Ik weet zeker dat er investeerders geïnteresseerd zijn, vooral degenen die achter Trump staan – en misschien ook wel Trump-haters”, zegt hij aan de New York Times.