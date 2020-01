Huis-voorzitter Pelosi wijst aanklagers in afzettingsproces tegen Trump morgen aan ADN

Bron: ANP 0 De Democratische voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi maakt morgen bekend wie de aanklagers worden in het afzettingsproces tegen president Donald Trump. Dat zeggen Democratische leden van het Huis na beraad met Pelosi. De aanklagers, zogeheten impeachmentmanagers, zijn afkomstig uit het Huis.

De Amerikaanse president Donald Trump is aangeklaagd wegens het misbruiken van zijn macht voor zijn eigen politieke gewin en het tegenwerken van het onderzoek daarnaar.

Morgen wordt ook door de Democraten gestemd wanneer de aanklachten naar de Senaat worden gestuurd. Als de aanklachten op die dag al naar de Senaat gaan, dan kan het afzettingsproces deze week nog beginnen. De openingsverklaring wordt op zijn vroegst volgende week verwacht.



De aanklachten tegen Trump werden eind december al aangenomen door het Huis van Afgevaardigden. Pelosi koos ervoor deze niet direct in december door te sturen, omdat ze wilde dat er eerst afspraken met de Senaat over het proces zouden worden gemaakt. Dat is nog niet gebeurd, maar volgens Pelosi is de druk op de Republikeinen daar hoog genoeg na een kleine maand wachten. De Democraten willen dat getuigen worden gehoord in de Senaat, de Republikeinen willen dat niet toezeggen.

