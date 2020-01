Huis-voorzitter Nancy Pelosi: “Genoeg belastende verklaringen om Trump af te zetten” HAA

12 januari 2020

20u13

Bron: ANP, AFP 2 Nancy Pelosi, de leider van de Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, heeft vandaag gezegd dat het impeachtmentproces in het Huis tegen president Donald Trump "genoeg belastende getuigenverklaringen heeft opgeleverd om hem naar huis te sturen".

Naar verwachting start komende week in de Senaat het afzettingsproces tegen Trump. Pelosi moet dan wel officieel de aanklachten naar die kamer sturen, iets wat ze tot nu toe heeft tegengehouden. Pelosi vreest namelijk dat de Republikeinen, die de meerderheid hebben in de Senaat, de president snel en zonder het horen van getuigen vrij willen spreken.

Getuigen

Mitch McConnell, de leider van de Republikeinen in de Senaat heeft het vermoeden van Pelosi ook min of meer bevestigd. Pelosi wil graag dat enkele hoofdrolspelers in het proces verhoord worden in de Senaat, maar McConnell heeft daarover geen toezeggingen gedaan.



Een van die getuigen zou voormalig Nationaal Veiligheidsadviseur John Bolton moeten zijn. Hij verklaarde enkele dagen geleden nog dat hij bereid was te getuigen indien hij een dagvaarding ontving. Maar dat is iets wat president Trump liever niet ziet gebeuren. In een interview met Politico zei de Amerikaanse leider dat hij de getuigenis van de ex-veiligheidsadviseur zal beletten. “Ik geloof dat je dat moet doen in het belang van het ambt”, klonk het.

Dinsdag overlegt Pelosi met kopstukken uit haar partij over de stemming in het Huis, waarin besloten wordt de aanklachten formeel door te sturen naar de Senaat.

Twee aanklachten

In december vorig jaar besloot het Huis Trump te willen afzetten met twee aanklachten: machtsmisbruik en belemmering van het Congres. Zoals het er nu uitziet, steunt geen enkele van de 53 Republikeinse senatoren de afzetting van Trump.

Pat Cipollone, de advocaat van het Witte Huis, gaat de verdediging van de president voeren. Hij wordt bijgestaan door een van Trumps eigen advocaten, Jay Sekulow.