Huis volledig roze door blusvloeistof jole

13 november 2018

Een huis in Woolsey, in de Amerikaanse staat Californië is volledig roze gekleurd door de blusvloeistof die wordt gebruikt om de bosbranden te bestrijden. De vloeistof, dat eigenlijk een poeder is, wordt uit vliegtuigen gedropt boven het bedreigde gebied. Ook de straten en bossen in de buurt zijn roze gekleurd.