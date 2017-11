Huis van oprichter Boko Haram wordt museum in de hoop toeristen te lokken EB

Nigeria wil een museum vestigen in het huis van de oprichter van terreurbeweging Boko Haram. De hoop is om hiermee toeristen te lokken.

Circa 20.000 mensen zijn gedood in de acht jaar dat Boko Haram aanvallen uitvoert. Mohammed Yusuf begon de groepering in 2002 en wilde vooral vechten tegen Westers onderwijs. Pas zeven jaar later begonnen de islamisten ook militaire operaties in een poging een islamitische staat te stichten. Yusuf stierf in gevangenschap.

Nigeria zegt aan de winnende hand te zijn en in de staat Borno kijken ze met de museumplannen vast vooruit. In het huis zou een expositie moeten komen over de opstand.

Tegenstanders verwerpen het plan, omdat dit Yusuf juist onsterfelijk zouden maken. "Ze moeten niet de woning gebruiken van iemand die mensen doodde", zei een mensenrechtenadvocaat tegen de BBC.