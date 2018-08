Huis van Holocaust-overlever Elie Wiesel gevandaliseerd in Roemenië IB

05 augustus 2018

00u48

Bron: The Guardian, Haaretz 0 De Roemeense politie is gisteren begonnen met een onderzoek naar de antisemitische graffiti die op het huis van de overleden Nobelprijswinnaar Elie Wiesel in het noord-westen van Roemenië werd geklad.

In felroze verf zijn er antisemitische commentaren op het huis, waar Wiesel zijn jeugd doorbracht, geklad. Een van de leuzen was dat ‘Wiesel nu in de hel was met Hitler’. Het huis van Wiesel, in het dorp Sighetu Marmatiei is een beschermd monument.

Vandals scrawled 'Jewish Nazi who is in hell with Hitler' on the childhood home of the late Jewish authorhttps://t.co/MjDvGdIeeI Haaretz.com(@ haaretzcom) link

Een vereniging die het antisemitisme in Roemenië in de gaten houdt noemt het een “daad van vandalisme tegen de herinnering aan Elie Wiesel, de herinnering aan de Holocaustslachtoffers en de zielen van de Holocaustslachtoffers.”

Het Elie Wiesel Nationaal Instituut voor het bestuderen van de Holocaust eist een grondig onderzoek, aangezien de president en de regering van het land hebben gezworen om antisemitisme te bestrijden en op te treden tegen Holocaustontkenning.

Nobelprijs voor de Vrede

Wiesel en zijn familie werden in 1944 naar Auschwitz gedeporteerd. Zijn moeder en jongste zusjes stierven daar, terwijl hij en zijn oudste zussen het vernietigingskamp overleefden. Wiesel stierf uiteindelijk in 2016. Zijn in 1960 verschenen boek ‘Nacht’ over zijn ervaringen in de concentratiekampen van Buchenwald en Auschwitz werd een wereldberoemde getuigenis tegen de misdaden van de nazi's. In 1986 won hij de Nobelprijs voor de Vrede.

Tegenwoordig wonen er zo’n zesduizend joden in Roemenië, dat in totaal zo’n 19,6 miljoen mensen telt.