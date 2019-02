Huis van Afgevaardigden zou motie tegen noodtoestand Trump goedkeuren, in Senaat wordt nog 1 stem gezocht KVDS

27 februari 2019

00u02

Bron: HuffPost, The Washington Post 0 Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft met 229 tegen 193 stemmen een motie aanvaard die een einde kan maken aan de noodtoestand in de VS. President Trump riep die uit om een muur te kunnen bouwen op de grens met Mexico. Het Huis - waar de Democraten in de meerderheid zijn - zal later vandaag over de resolutie stemmen. Als ze goedgekeurd wordt, gaat ze naar de Senaat. Drie Republikeinen lieten daar al weten mee te zullen stemmen met de Democraten. Wat betekent dat er nog één extra stem nodig is voor een meerderheid.

Volgens de Democraten zouden de Republikeinen een machtsgreep van Trump mogelijk maken, omdat de president via de noodtoestand geld kan vrijmaken voor een muur buiten de wil van het Congres om. De Republikeinen beweren dan weer dat de Democraten een migratiecrisis aan de grens met Mexico ontkennen en dat Trump handelt op basis van wetten over de noodtoestand die het Congres zelf ooit goedkeurde.

4 stemmen

Als de motie wordt goedgekeurd in het Huis van Afgevaardigden - en het ziet ernaar uit dat de Democratische meerderheid de rangen zal sluiten - gaat ze naar de Senaat. Daar kan om het even welke senator er een stemming over vragen. Drie Republikeinse senatoren hebben al openlijk gezegd dat ze tegen het uitroepen van de noodtoestand zullen stemmen. Het gaat om Susan Collins (Maine), Lisa Murkowski (Alaska) en Thom Tillis (North Carolina). Roger Wicker van Mississippi en Cathy McMorris Rodgers van Washington zijn enkele van de Republikeinse senatoren die nog twijfelen. In totaal zijn er maar 4 stemmen nodig, aangezien de Democraten 47 zitjes hebben in de Senaat en er een gewone meerderheid van 51 nodig is.





Hoe er ook gestemd zal worden, Trump heeft al gezegd dat hij een veto zal uitspreken als het wetsontwerp door beide kamers komt. Als het Congres dat dan nog teniet wil doen, zal er zowel in het Huis als in de Senaat een tweederdemeerderheid nodig zijn. En dat lijkt al een stuk moeilijker te realiseren.

Trump kondigde op 15 februari de noodtoestand af in de VS. Het was een manier om de ‘shutdown’ - de tijdelijke sluiting van een reeks overheidsdiensten als gevolg van het uitblijven van een goedgekeurde begroting - na 35 dagen van de baan te krijgen en toch geld te vrijwaren voor het bouwen van zijn muur. Het Congres gaf hem in de begroting maar goed een miljard, terwijl hij 5 miljard nodig heeft. De noodtoestand laat toe om geld van elders te halen zonder toestemming van het Congres. Zoals van het budget van Defensie.