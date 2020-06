Huis van Afgevaardigden wil Washington DC als 51ste staat kv

27 juni 2020

00u50

Bron: Belga 0 De Democratische meerderheid in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft vrijdag een voorstel goedgekeurd om van Washington DC de 51ste Amerikaanse staat van de VS. te maken. Het voorstel zal echter niet door de Senaat geraken. De Republikeinen zijn daar in de meerderheid en zij zijn tegen het voorstel.

Bij de oprichting van de VS in de 18de eeuw werd beslist om de zetel van de regering niet onder te brengen in één van dertien toenmalige staten. Om conflicten te vermijden, werd de hoofdstad een afzonderlijk district, die onder het gezag van de federale staat stond. Het gevolg is wel dat de inwoners van Washington DC (District of Columbia) geen vertegenwoordigers hebben in het Congres, tot frustratie van heel wat inwoners van de hoofdstad.

Om die inwoners een stem te geven in het congres, zou Washington DC een staat moeten worden. Voor het eerst in de geschiedenis is daarover nu dus een voorstel goedgekeurd in het Huis van Afgevaardigden. De Republikeinen stemden tegen het voorstel, omdat ze vrezen dat dit enkel de Democraten meer verkozenen zou opleveren. Zij zullen het voorstel dan ook in de Senaat afblokken.



Volgens het voorstel zou de "DC" in Washington DC voortaan staan voor Douglass Commonwealth, een slaaf die streed voor de afschaffing van de slavernij.