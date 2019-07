Huis van Afgevaardigden wil Trump beletten Iran aan te vallen ADN

12 juli 2019

21u31

Bron: Belga 0 Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft gestemd voor een maatregel die de president zou belemmeren om militaire aanvallen uit te voeren tegen Iran zonder de goedkeuring van het Congres.

In het Huis van Afgevaardigden hebben de Democraten de meerderheid. Het is nog niet duidelijk hoe de Senaat, met een Republikeinse meerderheid, zal stemmen. Een recente poging in de Senaat om een soortgelijke maatregel goed te keuren, mislukte.

In het Huis stemden 251 leden alvast voor de maatregel en 170 tegen. Een twintigtal Republikeinen voegde zich bij de Democratische meerderheid. De maatregel is goedgekeurd als een wijziging aan een jaarlijkse defensiewet. De bevoegdheid van de uitvoerende macht om te reageren op aanvallen van Iran, blijft weliswaar ongehinderd. "De Amerikanen kwamen bij elkaar rond het idee dat we een oorlog met Iran moeten vermijden", aldus Ro Khanna, een Democraat en een van de sponsors van de maatregel in het Huis.

De spanningen tussen de VS en Iran zijn sterk opgelopen. Zo zijn er beschuldigingen dat Iran betrokken zou zijn bij aanvallen op olietankers op zee. Iran haalde ook een Amerikaanse drone neer.

