Huis van Afgevaardigden VS stemt voor stopzetting militaire steun aan Saudi-Arabië in Jemen

14 februari 2019

02u39

Bron: Belga 0 Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, waarin de Democraten de meerheid hebben, heeft vandaag een resolutie goedgekeurd die president Donald Trump oproept om de steun stop te zetten aan de coalitie onder leiding van Saudi-Arabië die actief is in de oorlog in Jemen.

In december keurde de door de Republikeinen gedomineerde Senaat de resolutie al goed met een kleine meerderheid. Omdat sindsdien een nieuw Congres zetelt, moet het hogerhuis zich opnieuw over de tekst buigen.

De steun aan Saudi-Arabië, dat in Jemen al sinds 2015 strijd voert tegen de Houthi-rebellen, is sinds de moord op de journalist Jamal Khashoggi in het Saudische consulaat in Istanbul fel omstreden. Volgens onder meer Turkije en de Amerikaanse inlichtingendiensten zou de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman de opdrachtgever van de moord geweest zijn.

