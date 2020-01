Huis van Afgevaardigden VS stemt over inperking militaire macht van Trump kv

08 januari 2020

22u58

Bron: Reuters, NY Times 0 Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden zal donderdag stemmen over een resolutie die president Trump ervan moet weerhouden om militaire actie te ondernemen tegen Iran, tenzij hij daartoe expliciet de toestemming krijgt van het Congres. Dat maakt Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, vandaag bekend.

Het voorstel komt er nadat Trump vorige week zijn fiat had gegeven voor een Amerikaanse luchtaanval in Irak waarbij de Iraanse generaal Qassem Soleimani om het leven kwam. Dat de president dat deed zonder voorafgaand overleg met het Amerikaans Congres, baart de Democraten zorgen.

President Trump deelde vandaag mee dat hij geen verdere escalatie wil van het militaire conflict met Iran, maar de Democraten staan sceptisch tegenover die uitspraken en willen zijn macht inzake het nemen van militaire beslissingen officieel inperken.





“Vandaag, ter ere van onze plicht om het Amerikaanse volk veilig te houden, zal het Huis een oorlogsmachtenresolutie voorleggen die de militaire acties van de president aangaande Iran aan banden moet leggen”, liet Pelosi weten in een verklaring. Volgens de voorgestelde resolutie moet Trump alle militaire actie tegen Iran binnen 30 dagen stopzetten, tenzij het Congres die acties expliciet goedkeurt.

De kans is echter minimaal dat de resolutie uiteindelijk overeind blijft na een stemming in de senaat, waar de Republikeinen de meerderheid hebben, maar er zal ongetwijfeld verwoed gedebatteerd worden over Trumps strategie aangaande Iran en de rol van het Congres in het inperken van de militaire macht van een president.