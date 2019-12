Huis van Afgevaardigden VS neemt strengere wet tegen onderdrukking Oeigoeren aan IB

04 december 2019

03u17

Bron: ANP, Belga 0 Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft met grote meerderheid een wetsvoorstel aangenomen dat de regering van president Trump opdraagt het optreden van China tegen de Oeigoeren, een moslimminderheid in het land, harder te veroordelen.

Met de wet wil het Huis van Afgevaardigden Trump oproepen om eventueel sancties uit te vaardigden tegen sommige Chinese regeringsfunctionarissen wegens mensenrechtenschendingen. Ook zou de federale overheid moeten nagaan welke bedrijven betrokken zijn bij de bouw van detentiekampen en steun moeten bieden aan journalisten die verslag uitbrengen van wat er in China gaande is.

De Oeigoeren-wet is een strengere versie van de wet die de Amerikaanse Senaat in september aannam en die toen al tot grote woede in Peking leidde. De nieuwe wet roept op tot het sluiten van de detentiekampen in de noordwestelijke regio Xinjiang. De wet moet nog worden goedgekeurd door de Senaat voordat hij naar president Trump wordt gestuurd. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd op het wetsvoorstel.

China heeft herhaaldelijke ontkend dat Oeigoeren slecht worden behandeld. De regering zegt dat de kampen trainingskampen en “beroepstrainingscentra” zijn, die “nodig zijn om terrorisme en separatisme in de regio uit te roeien”.

Interneringskampen

Recent lekten er echter nog documenten uit die aantonen hoe de Chinese regering massaal etnische minderheden in de regio Xinjiang in grote interneringskampen opsluit. Uit de documenten bleek onder andere dat de Chinese politie gebruikmaakt van big data en kunstmatige intelligentie om hele groepen bijeen te brengen en vast te zetten.

Mensenrechtengroepen, onafhankelijke onderzoekers en buitenlandse overheden schatten dat tot 1,5 miljoen Oeigoeren, Kazachen, Hui-Chinezen en andere minderheden in Xinjiang in interneringskampen zitten. Daar krijgen ze de Chinese taal aangeleerd en worden ze gedwongen om van hun eigen taal en tradities af te zien. Overlevenden meldden dat in de kampen mensen worden geslagen, gemarteld en misbruikt. Zij die vrijgelaten worden, komen terecht in een systeem van dwangarbeid.

China: “Herstel deze vergissing”

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken van China maakte alvast bezwaar tegen het wetsvoorstel van het Amerikaanse Huis. Volgens woordvoerster Hua Chunying gaat het om binnenlandse aangelegenheden in Xinjiang. Het ministerie riep de VS op “de ontstane vergissing te herstellen” en ervoor te zorgen dat het voorstel geen wet wordt.

China nam maandag al strafmaatregelen tegen de VS als vergelding voor hun steun aan de pro-democratiebeweging in Hongkong. Er werden sancties aangekondigd tegen ngo’s en bezoeken van Amerikaanse oorlogsschepen zijn opgeschort.

Trump zei maandag nog dat de wet over Hongkong, die hij had ondertekend, de onderhandelingen over handel tussen de VS en China niet makkelijker maken. Een dag later liet hij weten geen haast te hebben met het handelsakkoord. “Ik zie wel iets in het idee om te wachten tot na de presidentsverkiezingen van 2020.”

Meer over China

politiek

Xinjiang

Trump

VS