Huis van Afgevaardigden veroordeelt “racistische uitspraken” Trump IB

17 juli 2019

01u47

Bron: Belga, ANP, The Guardian, CNN 1 Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, dat in handen is van de Democraten, heeft vandaag een motie goedgekeurd waarmee het de “racistische uitspraken” van de Amerikaanse president Donald Trump veroordeelt. De stemming is vooral symbolisch en heeft geen concrete gevolgen voor Trump.

Vier Republikeinen en één onafhankelijk congreslid stemden mee met alle Democraten in de veroordeling van de ‘tweetstorm’ van Trump. Die had afgelopen zondag gezegd dat vier progressieve Democratische Congresvrouwen met een andere huidskleur “beter terug kunnen gaan naar het land waar ze vandaan komen”.

De door Trump geviseerde Congresleden zijn Ayanna Pressley uit Massachusetts, Rashida Tlaib uit Michigan, Alexandria Ocasio-Cortez uit New York en Ilhan Omar, die op haar twaalfde als vluchteling vanuit Somalië naar Minnesota kwam en een Amerikaans staatsburger is. Samen worden ze ‘The Squad’ genoemd.

lees verder onder de foto:

Na de rel die op Trumps uitspraken volgde, kondigde Nancy Pelosi, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, aan een resolutie te laten stemmen waarin Trumps “xenofobe tweets” veroordeeld worden.

“Racistische uitspraken met klem veroordeeld”

Die motie werd vandaag met ruime meerderheid aangenomen. In totaal stemden 240 leden voor de resolutie en 187 tegen. “Het Huis van Afgevaardigden veroordeelt met klem de racistische opmerkingen van president Donald Trump die angst voor en haat tegenover nieuwe Amerikanen en mensen met kleur legitimeren en vergroten”, klinkt het in de tekst.

Eerder hadden de geviseerde Democrates zelf ook al gereageerd op Trumps aanvallen. Ocasio-Cortez liet Trump via Twitter weten dat “het land waar ik vandaan kom en het land waar wij trouw aan zweren, de VS is”. Daar voegde ze aan toe: “Je bent boos omdat je je geen Amerika kan voorstellen waar wij deel van uitmaken.” Ook Omar, Tlaib en Pressley reageerden. Laatstgenoemde merkte op: “DIT is hoe racisme eruit ziet”.

Trump bleef zelf echter volhouden dat hij “absoluut niet racistisch is”.

Bekijk hoe Trump tegen ‘the Squad’ tekeer gaat:

JUST IN: House votes to condemn President Trump’s racist tweets, with 4 Republicans joining Democrats. https://t.co/dLhmV30PAr pic.twitter.com/Gzs3wkS0X5 NBC News(@ NBCNews) link