Huis van Afgevaardigden stemt formeel in met afzettingsprocedure tegen Trump: “Grootste heksenjacht uit geschiedenis van VS”

31 oktober 2019

16u44

Bron: Belga, CNN, ANP 62 UPDATE In de VS heeft het Huis van Afgevaardigden besloten om het impeachmentonderzoek tegen president Donald Trump open te gooien, zodat miljoenen Amerikanen kunnen oordelen of Trump zijn macht heeft misbruikt voor eigen politiek gewin. Daarmee gaat de afzettingsprocedure een nieuwe fase in. “Vandaag heeft het Huis een volgende stap voorwaarts gezet”, zei de Democratische voorzitster Nancy Pelosi. Trump zelf spreekt van de “grootste heksenjacht uit de geschiedenis van de VS”.

Met de stemming komt nu een formeel onderzoek naar de afzetting van president Donald Trump, na z’n telefoongesprek afgelopen zomer met de Oekraïense president waarin hij zou gevraagd hebben onderzoek te voeren naar zijn politieke rivaal Joe Biden en diens zoon, Hunter.

De resolutie die donderdag in het Huis werd aangenomen, zet het licht op groen voor een formeel onderzoek, maar maakt daarnaast duidelijk dat de Trump-administratie documenten mag achterhouden, getuigenverklaringen kan voorkomen, dagvaardingen naast zich neer mag leggen en het Huis van Afgevaardigden kan blijven tegenwerken. Ook mogen Trumps advocaten zich in één commissie, die van Justitie, mengen in de verhoren. Het is die commissie die uiteindelijk zal beslissen of Trump aangeklaagd wordt.

De stemming verliep nagenoeg volledig volgens de partijlijnen: geen enkele van de 194 Republikeinen stemde voor de resolutie. Ook twee Democraten stemden tegen. 231 Democraten en 1 onafhankelijke afgevaardigde stemden voor. Vier afgevaardigden onthielden zich van stemming. De enige twee Democraten die tegen het formele afzettingsonderzoek stemden, zijn Jeff Van Drew (verkozen in New Jersey) en Collin Peterson (verkozen in Minnesota). Beiden vertegenwoordigen districten waar Trump in 2016 met de verkiezingsoverwinning ging lopen.

Hoewel ze het niet hardop durf te zeggen, komt de Democratische partij met de resolutie deels tegemoet aan de kritiek van de Republikeinen. Die vragen al weken om een formele stemming in het Huis. "Het is al 34 dagen geleden dat Nancy Pelosi eenzijdig haar impeachmentonderzoek startte", tweette de minderheidsleider in het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, onmiddellijk nadat het nieuws over de stemming bekend raakte. "Het terugkrabbelen van vandaag komt neer op toegeven dat het proces vanaf het begin een mislukking is.”

It’s been 34 days since Nancy Pelosi unilaterally declared her impeachment inquiry.



Today’s backtracking is an admission that this process has been botched from the start.



We will not legitimize the Schiff/Pelosi sham impeachment. Kevin McCarthy(@ GOPLeader) link

De Democraten startten eind vorige maand een verkennend onderzoek tegen Trump, nadat die in juli tijdens een telefoongesprek met de Oekraïense president Volodimir Zelenski zou hebben gevraagd een onderzoek te voeren naar de Democratische presidentskandidaat Joe Biden en zijn zoon, Hunter. Volgens de Democraten maakte Trump op die manier misbruik van zijn macht voor eigen politiek gewin. Een melding van een klokkenluider vormde de aanleiding voor de eerste stap in de impeachmentprocedure.

Trump zelf houdt vol dat hij op geen enkel moment druk heeft uitgeoefend op Oekraïne of Zelenski. De president fulmineerde meteen na de stemming in het Huis van Afgevaardigden op Twitter. “Dit is de grootste heksenjacht uit de geschiedenis van de verenigde Staten”, schreef hij. Eerder liet het Witte Huis weten iedere medewerking aan het “ongegronde en onwettelijke” impeachmentonderzoek te weigeren.

The Greatest Witch Hunt In American History! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Wat nu?

Het afzettingsonderzoek is nu dus formeel bekrachtigd, maar voordat Trump mogelijk afgezet zou kunnen worden, moet er nog een hoop gebeuren. En dat kan mogelijk maanden duren. Als de resultaten van het huidige onderzoek binnen zijn, stemt het Huis van Afgevaardigden (met Democratische meerderheid) over het vervolg. Daarna moet er in het Huis een meerderheid zijn voor het instellen van de zogenoemde impeachment.

Mocht het Huis beslissen de afzettingsprocedure te starten, dan is de Senaat aan zet. Daar wordt uiteindelijk bepaald of Trump wordt afgezet. Die kans lijkt voorlopig echter klein klein. In de Senaat hebben de Republikeinen namelijk een meerderheid, waardoor de partij van Trump tegen de afzetting kan stemmen. Als het toch zover komt, zou Trump de eerste president ooit worden die wordt afgezet.

